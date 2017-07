Nie tylko Frasyniuk. Kto jeszcze pojawił się na kontrmanifestacji?

Obchody 87. miesięcznicy rozpoczęły się o godz. 19:00 w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela mszą świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Po nabożeństwie rozpoczął się Marsz Pamięci, który zakończy się apelem przed Pałacem Prezydenckim.

W trakcie, gdy uczestnicy miesięcznicy brali udział w mszy, w okolicach Krakowskiego Przedmieścia gromadzili się uczrstnicy kontrmanifestacji. – Zrobimy wszystko, żeby ten przemarsz zablokować. Mamy dwa postulaty: powstrzymanie ekshumacji i respekt do prawa dla demonstracji. Bez względu na to, czy uda się zablokować przemarsz uczestników miesięcznicy czy nie, dojdzie do wydarzenia bezprecedensowego, w którym kilka setek zdeterminowanych, świadomych swych praw obywateli, godząc się na prawne konsekwencje, złamie zakaz demonstracji – mówił w poniedziałek 10 lipca Paweł Kasprzak z Obywateli RP.

Zgodnie z zapowiedziami na kontrmanifestacji pojawił się Władysław Frasyniuk. Nie zbrakło też polityków opozycji - Ryszarda Petru czy Joanny Scheuring-Wielgus.