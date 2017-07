Uprawiał konopie, zabrali mu firmę i majątek. Konfiskata rozszerzona zaczyna działać

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się uprawą środków odurzających w postaci marihuany w celu wprowadzenia ich do obrotu. W toku śledztwa zarzuty przedstawiono trzem podejrzanym: Markowi K., Krzysztofowi S. oraz Markowi F. Na wniosek prokuratury wszyscy podejrzani są tymczasowo aresztowani do 4 września 2017 roku.

Majątek sprawcy został zabezpieczony W sprawie tej wobec podejrzanego Marka K. prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe, stosując art. 45 par. 2 kodeksu karnego dotyczący konfiskaty rozszerzonej. Ponadto, na podstawie art. 44a par. 2 kodeksu karnego, wobec podejrzanego prokurator zastosował przepadek przedsiębiorstwa niestanowiącego własności sprawcy. Prokurator dokonał zabezpieczenia poprzez zajęcie ruchomości w postaci samochodów o łącznej wartości 40 tysięcy złotych, zajęcie środków finansowych w wysokości 8 tysięcy złotych i 330 Euro oraz poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości o wartości 7 milionów 600 tysięcy złotych i obciążenie jej hipoteką przymusową do kwoty 1 miliona 180 tysięcy złotych. Zastosowane przez prokuratora zabezpieczenia majątkowe zostały dokonane na poczet grożącego podejrzanemu przepadku korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionego przestępstwa, na poczet grożącej mu kary grzywny oraz na poczet środka kompensacyjnego w postaci nawiązki. Na poczet przepadku korzyści uzyskanych przez sprawcę zabezpieczono przedsiębiorstwo niestanowiące jego własności, które służyło do popełnienia przestępstwa. Na mieniu pozostałych podejrzanych - Krzysztofa S. i Marka F. – prokurator także zastosował zabezpieczenie majątkowe. Zabezpieczenia zostały dokonane poprzez zajęcie pieniędzy w łącznej kwocie 2 tysiące 620 złotych.