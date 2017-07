W kraju protesty, a tymczasem... Lecznicza marihuana z podpisem prezydenta

Zezwolenie na stosowanie medycznej marihuany kryje się pod długą nazwą, a mianowicie pod „zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”. 20 lipca tę ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda i wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Co się zmieni?

Ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, będą mogły, po wejściu ustawy w życie, stanowić surowiec farmaceutyczny, przeznaczony do sporządzania leków recepturowych. Wcześniej twórcy takich leków będą zobowiązani do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu medykamentu, wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Takie pozwolenie będzie obowiązywać przez 5 lat.

Te leki nie będą co prawda refundacją, ale przyznano im kategorię dostępności, pozwalające na ich wydanie na bazie przepisu lekarza, czyli na receptę. W ustawie znalazło się zastrzeżenie, że takiej recepty nie będzie mógł wystawić lekarz weterynarii.

Walka o leczniczą marihuanę

O leczniczej marihuanie głośno stało się po zapewnieniach ówczesnego posła Kukiz'15 Piotra Liroya-Marca (obecnie poseł niezależny), że zrobi wszystko, by została ona w Polsce zalegalizowana. Sporym echem odbił się też apel nieżyjącego byłego rzecznika SLD Tomasza Kality, który chorując na glejaka, korzystał właśnie z medycznej marihuany.

Tak na Wprost.pl opisywaliśmy kilka miesięcy temu powrót tej sprawi: