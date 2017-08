Kaczyński zabrał głos ws. przesłuchania Tuska. „Ma się czego obawiać”

Donald Tusk stawi się w siedzibie Prokuratury Krajowej przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie w czwartek 3 sierpnia o godzinie 10. Szef Rady Europejskiej będzie zeznawał jako świadek w sprawie dotyczącej sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, którzy w kwietniu 2010 roku nie uczestniczyli w Rosji w sekcji ofiar katastrofy smoleńskiej, w efekcie czego doszło do nieprawidłowości. Wcześniej w tej sprawie zeznawali również była premier Ewa Kopacz, Krzysztof Kwiatkowski oraz były szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej Krzysztof Parulski.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego były premier powinien mieć powody do obaw. – Ja lojalnie powiedziałem pani Merkel w Warszawie, że może być różnie z Donaldem Tuskiem, żeby jednak brała to pod uwagę, jeśli go popiera na przewodniczącego Rady Europejskiej. To nie zostało przyjęte do wiadomości – wskazał prezes PiS, który podkreślił, że Donald Tusk „jest takim samym polskim obywatelem, jak każdy inny” i wobec tego obowiązuje go w pełni prawo polskie.

Jarosław Kaczyński na antenie TV Trwam odniósł się także do zakazu otwierania trumien ofiar katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem taka decyzja została wydana w obawie przed wybuchem skandalu obciążającego stosunki polsko-rosyjskie. – Utrzymywanie za wszelką cenę dobrych stosunków – mimo tak strasznego wydarzenia – miało służyć temu, żeby Donald Tusk został kimś bardzo ważnym w Unii Europejskiej – wskazał prezes PiS.