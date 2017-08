Plotka o rozwodzie i spreparowany tweet. Posłanka PO zabiera głos

Dziennik „Fakt” poinformował, że posłanka Platformy Obywatelskiej Kinga Gajewska rozstała się z mężem Piotrem Płochockim, z którym wzięła ślub rok temu. – Nasz związek został wystawiony na bardzo ciężką próbę. W polityce problemem jest brak czasu – powiedziała parlamentarzystka PO w rozmowie z „Faktem” . Kinga Gajewska dodała, że jest to dla niej przykra sytuacja i nie chce rozmawiać publicznie na ten temat.

Dzień później posłanka udostepniła na swoim profilu na Twitterze informację, że w mediach społecznościowych pojawił się spreparowany tweet dotyczący wspomnianego wyżej rozstania z mężem. „Tak to prawda rozwodzę się ale to nic jestem piękna młoda zamożna a mój iloczyn inteligencji to 180” – napisano na grafice (pisownia oryginalna - red.). Kinga Gajewska podkreśliła, że nie jest to jej wypowiedź i zaapelowała o nierozpowszechnianie nieprawdziwej informacji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż autor grafiki pomylił iloczyn inteligencji z ilorazem. W zdaniu brakuje również znaków interpunkcyjnych. Nie wiadomo, czy był to celowy zabieg, aby ośmieszyć posłankę, czy też twórca tweeta sam powinien podszkolić się ze znajomości języka polskiego.