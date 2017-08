Incydent na antenie TVP Info. Dziennikarz musiał przerwać relację i uporać się z natrętem

TVP Info zamieściła na Twitterze nagranie na którym widać, jak w kadrze za dziennikarzem stacji pojawia się mężczyzna. Początkowo pracownik Telewizji Polskiej ignorował natręta, jednak ten z czasem stał się coraz bardziej uciążliwy – zaczął wykonywać gesty za jego głową – dorabiać „rogi”. Wtedy dziennikarz nie wytrzymał.

– Dzień dobry, witam serdecznie – powiedział do „gościa”. – Cieszę się, że pan tu koło mnie stoi, pokazuje się naszym widzom – dodał.– Wszystko w porządku? Pan jest osobą poważną, rozumiem. I mamy tu poważną sprawę, ponieważ przesłuchanie w sprawie, która dotyczy śmierci 96 osób. A Pan robi sobie żarty –zwrócił się do natręta reporter, po czym kontynuował swoją pracę. Mężczyzna usiłował dalej pokazywać „rogi”, ale wówczas interweniowali inni protestujący – odciągnęli go na bok.

Przesłuchanie Donalda Tuska

Donald Tusk stawił się w siedzibie Prokuratury Krajowej przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie w czwartek 3 sierpnia o godzinie 10. Szef Rady Europejskiej zeznaje jako świadek w sprawie dotyczącej sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, którzy w kwietniu 2010 roku nie uczestniczyli w Rosji w sekcji ofiar katastrofy smoleńskiej, w efekcie czego doszło do nieprawidłowości. Wcześniej w tej sprawie zeznawali również była premier Ewa Kopacz, Krzysztof Kwiatkowski oraz były szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej Krzysztof Parulski.