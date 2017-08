„Wiadomości” mają nowego szefa. Nieoficjalnie: Poważne oskarżenia pod adresem Paczuskiej

Z informacji do jakich udało dotrzeć się portalowi mediainside.pl wynika, że pracę Marzeny Paczuskiej zaczęto oceniać negatywnie na wiosnę tego roku. Anonimowy pracownik TVP mówił o tym w ten sposób: „Liczba nietrafionych i budzących zdziwienie decyzji nakazuje przypuszczać, że nie mamy do czynienia z błędami, ale z celowym działaniem mającym doprowadzić do utraty znaczenia najważniejszego programu informacyjnego telewizji publicznej”.

– Standardem w „Wiadomościach” jest ignorowanie poleceń prezesa TVP, które są wypełniane przez wszystkie pozostałe redakcje. Ostatnie przykłady to pominięcie rekordowego spadku bezrobocia ogłoszonego przez GUS. Szefowa „Wiadomości” całkowicie ignorowała także obecne kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Wiadomości” to dziś samotna wyspa, bez żadnych związków z resztą agencji. To fatalne rozwiązanie, uniemożliwiające prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej – dodawał rozmówca mediainside.pl.

„W efekcie wyżej wymienionych działań sześcioro kluczowych pracowników TAI (Klaudiusz Pobudzin, Grzegorz Pawelczyk, Paweł Bińkowski, Ewa Bugała, Piotr Kudzia i Tadeusz Płużański) poinformowało prezesa TVP, że dalsza praca z działającą na szkodę firmy red. Marzeną Paczuską jest niemożliwa. Dlatego prezes TVP Jacek Kurski podjął decyzję o zmianie szefa” – czytamy dalej w informacji portalu Mediainside.pl.

Przed godziną 23 informację potwierdził na Twitterze Klaudiusz Pobudzin, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, który pogratulował Jarosławowi Olechowskiemu i podziękował za dotychczasową pracę Marzenie Paczuskiej.

Wkrótce potem do zdarzeń odniosła się sama zainteresowana, z której wypowiedzi na Twitterze wynika, że decyzja władz TVP nie została jej zakomunikowana wcześniej.

Spekulacje na temat przyszłości Marzeny Paczuskiej pojawiały się już wcześniej po tym, jak 7 sierpnia na łamach portalu wirtualnemedia.pl pojawiła się informacja, że szefowa redakcji Wiadomości TVP1 jest na przymusowym urlopie. Nadzór nad redakcją „Wiadomości” w tym okresie przejęło kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się w TVP, że „celem tego jest sprawdzenie, jak TAI poradzi sobie z »Wiadomościami« oraz czy będzie opór przed ewentualnym odwołaniem Paczuskiej po jej powrocie z urlopu”.