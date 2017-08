IPN: Przyłębski nie skłamał w oświadczeniu lustracyjnym. Prezes TK: To uczciwy i porządny człowiek

25 sierpnia RMF FM poinformowało, że IPN nie skieruje do sądu sprawy oświadczenie lustracyjnego ambasadora RP w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego i pozostawi ją bez dalszego biegu. Biuro Lustracyjne uznało, że w sprawie jego oświadczenia „nie zachodzi wątpliwość co do jego zgodności z prawdą”. Julia Przyłębska, żona ambasadora, która jest obecnie prezesem Trybunału Konstytucyjnego dowiedziała się o decyzji IPN od dziennikarzy. Przyłębska podkreśliła, że bardzo się cieszy i czuje ulgę, że jej mąż nie będzie musiał się tłumaczyć z rzeczy, których nie zrobił. Prezes TK zaznaczyła ponadto, że Andrzej Przyłębski to bardzo porządny i uczciwy człowiek.

Przyłębski zaprzecza współpracy ze służbami