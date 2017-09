Poseł Kukiz'15 składa donos na Wałęsę. Chodzi o znieważenie Andrzeja Dudy

Brynkus zwrócił uwagę na mocno kontrowersyjny fotomontaż, który pojawił się na facebookowym profilu Wałęsy. Fotografia przedstawia całujących się prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudę. „W przypadku fotomontażu upublicznionego przez Lecha Wałęsę nie zachodzą żadne znamiona krytyki ani użycia jakichkolwiek argumentów merytorycznych. Treść (wymowa) zdjęcia jest prostacka oraz wulgarna, przez co narusza wartości chronione przez art. 135 par. 2 kk” – pisze poseł Kukiz'15 we wniosku do prokuratury. „Wnoszę o zbadanie, czy publikacja w takiej formie nie stanowi przestępstwa znieważenia Prezydenta RP” – wskazuje w piśmie adresowanym do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Co wolno byłemu prezydentowi?

Lech Wałęsa znany jest z dość lekkiej ręki do naciskania przycisku „podaj dalej” na Facebooku. Tym razem udostępnił na swoim profilu przeróbkę fotografii, na której widzimy Jarosława Kaczyńskiego całującego się z prezydentem Dudą. Były przywódca „Solidarności” wywołał tym samym spore poruszenie wśród komentujących oraz zasadne pytanie o granice swojej aktywności w mediach społecznościowych. Wałęsa nie opublikował opisywanej fotografii, a jedynie podał dalej zdjęcie z profilu „UuuJeee”, którego głównym celem jest wyśmiewanie i obrażanie polityków. Mimo to, swoim kliknięciem były prezydent dał wyraz zgody na tego typu treści na swoim Facebooku.