„Jak u Barei”. Portal donosi o „dziwnych wydatkach” prezydenta Gdańska

Anna Pisarska-Umańska z portalu Gdańsk Stefa Prestiżu opowiada w rozmowie z portalem Onet.pl o transferach do Fundacji Gdańskiej, która na zlecenie miasta realizować ma wiele imprez i wydarzeń. Szczegóły sprawy przybliża drugi z administratorów strony Andrzej Ługin. – To jest „Miś” na skalę naszych możliwości, jak u Barei. Za organizację Dnia Księgowego miasto zapłaciło 100 tysięcy złotych, a za Dzień Jałmużnika i Światowego Dnia Uchodźcy ponad 50 tysięcy. Może już lepiej, by taką sumę przeznaczyć bezpośrednio na pomoc potrzebującym? Dla mnie jest to nie do pomyślenia, że miasto wydaje w taki sposób pieniądze. A wystarczy spojrzeć na ogólnodostępną stronę miejską i się przekonać, że takich dziwnych wydatków miasta jest znacznie więcej – przekonuje.

Na stronie internetowej Fundacji Gdańskiej przeczytać można, że jej założycielami były władze miasta i środowiska gospodarcze, a budżet stanowiły wpłaty na cele statutowe. Prezes Fundacji Jacek Bendykowski z kolei tłumaczy, że nie jest to prywatna firma, a „fundacja miejska, którą kontroluje miasto”.

Jak informuje Onet.pl, powołując się na kosztorys, który otrzymali od przedstawicieli magistratu, Dzień Jałmużnika i Światowy Dzień Uchodźcy w Gdańsku pochłonęło ponad 50 tysięcy zł. Na co przeznaczono pieniądze? Wymienione są m.in. cztery namioty, nagłośnienie, oświetlenie, wygrodzenie sceny, zapewnienie obsługi technicznej i artystów.

Z kolei Dzień Księgowego to jednodniowe wydarzenie, które kosztowało budżet Gdańska 100 tys. zł. Koszt obejmuje m.in. tort księgowego dla 200 osób, drobny podarunek dla każdego, tj. sakiewka/kosmetyczna, prezent dla 20 panów – ścienny zegar matematyczny, catering oraz organizację koncertu Marcina Wyrostka.