Synoptycy zapowiadają srogą zimę. Pierwsze przymrozki już w nadchodzącym tygodniu

Serwis Exacta Weather przewiduje, że najbliższa zima ma być niezwykle długa i ostra. Temperatury mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza na minusie. Mają temu towarzyszyć obfite opady śniegu. Zima ma dotknąć w szczególnym stopniu Polskę, Niemcy, Czechy, Węgry oraz Słowenię. Warto jednak podkreślić, że długoterminowe prognozy nie dają 100 proc. pewności, że pogoda się sprawdzi.

W tym miesiącu żadna ze stacji IMGW w Polsce nie odnotowała jeszcze ujemnej temperatury, lecz niewiele do niej brakowało. W wielu regionach termometr wskazywał od 3 do 6 stopni, a przy gruncie nawet od 1 do 4 stopni. Pod koniec września może być bardzo zimno, ze względu na potężny wyż skandynawski. Przymrozki będą występować szczególnie nocami.