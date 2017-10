Szef MSZ Węgier: Będziemy głosować przeciwko sankcjom, karom czy retorsjom dla Polski

– Zawsze będziemy wspierać Polskę. Myślę, że mamy do czynienia ze złymi nawykami w instytucjach europejskich, które powszechnie stosują podwójne standardy – wskazał Szijjártó na antenie TVN BiS. Jak podkreślił, jego zdaniem własnie taka polityka stosowana jest m.in. wobec naszego kraju oraz Węgier.

Szef węgierskiego MSZ był pytany był także, czy Budapeszt dopuszcza możliwość zagłosowania za zawieszeniem praw Polski w Radzie Europejskiej w sprawie procedury badania praworządności. – Bądźcie państwo pewni, że rząd Węgier będzie głosował przeciwko jakimkolwiek sankcjom, karom, czy retorsjom przeciwko Polsce. Możecie liczyć na nasze wsparcie – odparł Szijjártó.

Przypomnijmy, że na 19 października została zaplanowana debata eurodeputowanych komisji ds. wolności obywatelskich, której będzie przewodniczyć Frans Timmermans. Następnie, w listopadzie, ma odbyć się debata na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zakończona rezolucją. Nieoficjalne źródła mówią o możliwości zastosowania wobec Polski takich samych procedur jak wobec Węgier, w stosunku do których Parlament Europejski uruchomił procedurę przewidzianą w artykule 7. Traktatu Unii Europejskiej: „O stwierdzeniu przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii”. Pierwszy etap tej procedury to wskazanie, że w państwie występuje systemowe zagrożenie praworządności, co wymaga większości 22 krajów. Do nałożenia sankcji konieczna jest natomiast jednomyślność, której prawdopodobnie nie będzie, bo swój przeciw zapowiedział Victor Orban.