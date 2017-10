„GP”: Ukrywano dowód na wybuch. Gazeta donosi o „olbrzymim skoku temperatury”

Tygodnik pisze, że wskazujące na eksplozję „gwałtowne zjawiska towarzyszące ostatnim sekundom lotu” to nagły, niewytłumaczalny wzrost ciepła na czujniku temperatury samolotu. „Olbrzymi skok temperatury trudno racjonalnie wytłumaczyć jakimikolwiek innymi przyczynami niż eksplozja, zwłaszcza że zapoczątkował on serię awarii zarejestrowanych na urządzeniach pokładowych. Awarie te wystąpiły zaś wtedy, gdy odnotowano ostatni alarm TAWS (system ostrzegania przed zbliżaniem się do ziemi), zwany też TAWS 38. A zatem gwałtowny, niewyjaśniony wzrost temperatury nie był skutkiem, lecz przyczyną przerwania pracy wszystkich najważniejszych urządzeń pokładowych w Tu-154” – pisze „GP”.

Dziennikarze tygodnika zaznaczają, że wbrew słowom byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Macieja Laska, nie chodzi o zarejestrowany odgłos wybuchu, lecz o „nagły skok temperatury, zarejestrowany przez czarną skrzynkę”.

„Gazeta Polska” informuje, że odnaleziony w PKBWL zapis liczył aż 4,5 sekundy. Dziennikarze informują, że parametrami lotu zarejestrowanymi na polskiej czarnej skrzynce „od samego początku bardzo interesowali się Rosjanie”. Mieli oni sugerować komisji Millera, by usunąć z niej część zapisu.