Neumann: Są materiały, które obciążają PiS warszawską reprywatyzacją

– Wiemy i podejrzewamy dzisiaj że Patryk Jaki chce tę dzisiejszą sprawę przeprowadzić szybko i starać się bardzo mocno ograniczyć możliwość działania naszego przedstawiciela w tej komisji żeby dojść do prawdy, jak było z kamienicą na Nabielaka 9 – mówił Sławomir Neumann na wtorkowej konferencji prasowej. – Wiemy że PiS-owi zależy na zatuszowaniu tej sprawy, a ta sprawa to prawdziwy początek reprywatyzacji warszawskiej i drugie dno tego procederu. Dotarliśmy do materiałów które w sposób jednoznaczny obciążają polityków PiS reprywatyzacją warszawską, najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego i PiS w osobach pana Kochalskiego – podał.

Szef klubu Platformy Obywatelskiej poinformował, że Arkadiusz Czartoryski – ówczesny sekretarz stanu w MSWiA – swoją decyzją spowodował przekazanie kamienicy na ul. Nabielaka 9 czyścicielom kamienic. – Aby to było możliwe, żeby ta kamienica przeszła z rąk miasta do „czyściciela kamienic”, potrzebna była decyzja rządu PiS – mówił Neumann. – Bez jego decyzji nie można było w żaden sposób tej kamienicy przekazać czyścicielowi – wyjaśniał Robert Kropiwnicki.