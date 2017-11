Artur Andrus po 23 latach odchodzi z Trójki. To efekt ultimatum postawionego przez zarząd PR

Andrus był związany z radiową Trójką od 23 lat. Współtworzył i prowadził głównie audycje o tematyce rozrywkowej, m.in. „Teraz śmieszniej”, „Powtórkę z rozrywki” i w ostatnim czasie „Akademię rozrywki”. W TVN24 jest współprowadzącym Szkło kontaktowe. Z kolei Robert Kantereit dołączył do zespołu Trójki w 2004 roku. Prowadził popołudniową audycję „Zapraszamy do Trójki”. W TVN24 prowadzi poranne pasmo „Wstajesz i wiesz”. Zarząd Polskiego Radia nie wyraził zgody na współpracę dziennikarzy z TVN24. Zarząd Polskiego Radia postawił dziennikarzom ultimatum: mieli zadecydować, czy chcą pracować w Trójce czy odejść do TVN24.

Zarówno Artur Andrus, jak i Robert Kantereit podjęli decyzję o odejściu z Trójki. Andrus poprosił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. – To nie był dla mnie wybór pomiędzy TVN24 a Trójką. To jest dla mnie wybór pomiędzy tym, czy ja mogę coś o sobie decydować czy nie. Dotychczas przez dwanaście lat moja współpraca z TVN 24 jakoś nie przeszkadzała poprzednim zarządom, dało się to godzić – tłumaczył Andrus w rozmowie z portalem Gazeta.pl. Robert Kantereit podkreślił, że odejście z Polskiego Radia wiąże się z dużym żalem i ogromnymi emocjami. Dziennikarz zaznaczył, że zdecydował się odejść po rozmowie z prezesem Polskiego Radia, której szczegółów nie chciał ujawniać.