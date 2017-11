Akademia Sztuki Wojennej ogłosiła przetarg na zakup piwa za blisko 360 tysięcy złotych

Akademia Sztuki Wojennej powstała w marcu 2016 roku. Szef MON Antoni Macierewicz wymienił kierownictwo oraz zmienił nazwę dotychczasowej uczelni wojskowej - Akademii Obrony Narodowej. Na początku listopada ASzWoj ogłosiła przetarg na dostawę piwa. Oficjalna informacja pojawiła się na stronie internetowej uczelni. Wartość zamówienia jest szacowana na blisko 360 tysięcy złotych. W sumie Akademia podległa Ministerstwu Obrony Narodowej chce zamówić 21 rodzajów piwa oraz jeden rodzaj cydru.

Zgodnie z warunkami przetargu oferenci powinni zaoferować także dostarczenie materiałów promocyjnych, które zostaną oddane po zakończeniu umowy m.in. witryn chłodniczych, ław, stołów i krzeseł z logo konkretnego rodzaju piwa oraz wyświetlaczy reklamowych.

W ofercie znalazł się również zapis o konieczności dostarczenia innych materiałów promocyjnych, które przejdą na własność ASzWoj m.in. koszulki, otwieracze do butelek, szklanki, podstawi do piwa czy parasole ogrodowe. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 grudnia 2017 roku. Umowa ma obowiązywać do końca 2018 roku.