Wczoraj ogłoszono kandydata, dziś jest sondaż. Jakie szanse w Warszawie ma Trzaskowski?

Niezależnie czy PiS wystawi jako swojego kandydata Patryka Jakiego czy Stanisława Karczewskiego, Trzaskowski wygrałby wybory na prezydenta stolicy – wynika z badania. W pierwszej turze kandydat PO uzyskałby 35 proc. głosów. Jaki otrzymałby niecałe 29 proc., natomiast Karczewski 27 proc.

W II turze Rafał Trzaskowski w starciu z szefem Komisji Weryfikacyjnej cieszyłby się poparciem sięgającym około 53 proc. głosów. Patryk Jaki przegrałby, otrzymując 35 proc. głosów. Gdyby w ostatecznej turze rywalem Trzaskowskiego miał być Stanisław Karczewski, to reprezentant PO zwyciężyłby z wynikiem około 52 proc. głosów, natomiast marszałek Senatu dostałby 32 proc. poparcia.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRIS 2 listopada na próbie 1100 osób.

Trzaskowski będzie kandydatem PO na prezydenta Warszawy

W czwartak szef PO Grzegorz Schetyna poinformował, chciałby, aby były minister administracji i cyfryzacji został kandydatem PO oraz zjednoczonej opozycji na prezydenta Warszawy. – Widzę, że chęć opozycji do porozumienia jest coraz większa, a to jest bardzo ważne. Zrobię wszystko, aby kandydatem PO i partii opozycyjnych był właśnie Rafał Trzaskowski – zapowiedział Schetyna.

– Ta najważniejsza bitwa o samorząd stoczy się tutaj w Warszawie i dlatego zdecydowałem się kandydować. Nie można oddać Warszawy w ręce PiS-u – mówił Rafał Trzaskowski. – Zrobię wszystko to, co przyczynia się do rozwoju miasta – zapowiadał.