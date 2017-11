Niedyskrecje parlamentarne #45: PSL, które traci... pokój oraz ruch Kukiz'15, który może stracić posła

Klub Kukiz’15 dopiero co stracił posła Sylwestra Chruszcza, który przeszedł do koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego (podobno Chruszcz przestał wierzyć w sukces Kukiza w wyborach samorządowych), a już krążą plotki o następnym chętnym do odejścia. Jest nim Adam Andruszkiewicz, który chce poszukać politycznego szczęścia w PiS albo WiS. To ten sam poseł, który żądał od ministra infrastruktury zmiany nazw pociągów, bo promują okultyzm i komunizm. Andruszkiewicz, jeżeli odejdzie, będzie 13. posłem porzucającym Pawła Kukiza. Ale chyba pogromca okultyzmu w pecha nie wierzy?

PSL po odejściu z klubu Andżeliki Możdżanowskiej straciło jedno pomieszczenie w Sejmie. Wynika to ze skomplikowanego przelicznika liczby posłów na liczbę pomieszczeń, wedle którego klub 16-osobowy ma prawo do czterech pokoi, a 15-osobowy tylko do trzech. W ten sposób ludowcy są podwójnie poszkodowani – stracili i mandat, i przestrzeń życiową.