„Rzeczpospolita”: Zamachy Polakom już nie straszne

67 procent badanych zapewniło, że nie obawia się ataku terrorystycznego w Polsce. Przeciwnego zdania jest 29 procent – wynika z sondażu IBRiS wykonanego na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

Z sondażu przeprowadzonego w 2015 na stronie Onetu, jedynie 29 procent badanych nie wierzyło w możliwość ataku terrorystycznego w naszym kraju. 46 procent ankietowanych dwa lata temu obawiało się natomiast ewentualnego ataku.

W rozmowie z dziennikiem Wojciech Lorenz, ekspert ds. bezpieczeństwa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przyznaje, że zagrożenia nie można zupełnie wykluczyć w żadnym kraju europejskim, nawet w Polsce, która uchodzić może za kraj bezpieczny. – Te wyniki jednak odzwierciedlają chyba to, że społeczeństwo zaczęło patrzeć na to zagrożenie tak, jak na to zasługuje. Nie można go wykluczyć, ale jest w Polsce na dość niskim poziomie – podkreślił.