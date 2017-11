Schetyna zapowiada rekonstrukcję gabinetu cieni

Lider Platformy Obywatelskiej dodał, że niektórzy członkowie gabinetu cieni biorą pod uwagę możliwość kandydowania w wyborach samorządowych. – Mam nadzieję, że Borys Budka będzie kandydował do zarządu krajowego. Bardzo bym chciał żeby kontynuował swoją misję wiceprzewodniczącego Platformy – zaznaczył. Schetyna poinformował również, że zgłosi Ewę Kopacz na stanowisko wiceprzewodniczącej partii.

Grzegorz Schetyna uważa, że partie opozycyjne nie powinny dzielić kandydatów w wyborach samorządowych. Zaznaczył, że nie powinno się spoglądać na wybory przez "pryzmat partyjnych legitymacji, ale przede wszystkim przez pryzmat możliwego poparcia".

– Dobrzy kandydaci, którzy mogą wygrać wybory bezpośrednie na prezydentów, nie muszą mieć legitymacji partyjnej. Muszą być osobami, które będą łączyć partie opozycyjne i środowiska niepartyjne – przekonywał Schetyna. – Prowadzę cały czas (rozmowy - red.) i będę prowadził. Nie jest tak, że polityka musi być areną krwawych zbrodni i eliminacji. Mówię to zupełnie wprost i z pełną odpowiedzialnością, patrząc na ten czas, który jest przed nami do wyborów. To naturalne ze partie opozycyjne, które chcą zbudować wspólną listę, muszą przejść przez czyściec tych trudnych rozmów – dodał.