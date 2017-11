ABW rozpracowane przez rosyjskich agentów? Mieli przyjechać na zaproszenie polskich służb

Początek sprawy sięga maja 2012 roku. Wtedy do Polski została zaproszona grupa funkcjonariuszy FSB, która miała współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy tropieniu grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Polską służbą kierował wtedy gen. Krzysztof Bondaryk. Centrala ABW wysłała do olsztyńskiej delegatury pismo, w którym nakazała jej współpracę z oficerami ze Wschodu. Polska służba przystąpiła do rozpracowywania osób wskazanych przez Rosjan. Według FSB byli to członkowie grupy przestępczej.

W czerwcu 2016 roku nowy szef kontrwywiadu cywilnego ABW Piotr Pogonowski nakazał dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Audytu wyjaśnienie sprawy pobytu funkcjonariuszy FSB. Okazało się, że tropiona organizacja przestępcza była w całości fikcyjnym tworem, zaś prawdziwym celem Rosjan było rozpracowanie olsztyńskiej delegatury ABW, nastawionej na zabezpieczenie działań wschodniego wywiadu.

Jak podaje TVP Info, dzięki udanej akcji FSB dysponuje teraz ściśle tajnymi informacjami dotyczącymi pracy operacyjnej ABW. Co więcej, jednemu z funkcjonariuszy rosyjskiej służby miano zezwolić na kontynuowanie działań na terenie Polski, pod pozorem współpracy. W rzeczywistości mógł on kontynuować rozpoznanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przesyłać dane do Moskwy.