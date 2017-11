Niestosowne żarty podczas występu Cejrowskiego. Bohaterami Biedroń, Tusk i kobiety

Wojciech Cejrowski rozpoczął swój występ zatytułowany "Prawo dżungli" od narzekania na popularność. Żartował również z osób, które chcą sobie zrobić z nimi zdjęcia. – Gdy tylko chcę iść do kibla, kolejka się ustawia do zdjęcia – narzekał podróżnik. W dalszej części stand upu kontynuował temat toalet. – Jak ląduję na Okęciu, to jedna rzecz mnie wkurza. Męskie kible sprzątają kobiety. Odwróćmy sytuację, wyobraźcie sobie, że wchodzicie do damskiego kibla i wjeżdża Cejrowski z mopem – powiedział. Cejrowski mówił również o korzystaniu z pisuarów. Nie omieszkał przy tej okazji wytłumaczyć zgromadzonym na sali kobietom, do czego służy to urządzenie. – Skąd kobieta może wiedzieć, co to jest pisuar. To jest umywalka, tylko trochę za nisko wisi – dodał.

Dziennikarze Wirtualnej Polski opisują, że podróżnik pozwolił sobie również na homofobiczne żarty pod adresem prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Cejrowski powiedział, że podczas podróży po Amazonii jednego z członków ekipy ukłuła płaszczka z kolcem na plecach. – Obudził się i pyta: czemu mam dziurę w nodze? Jesteście ze Słupska, czy co? Co było robione? – mówił Cejrowski. – Jak byłem w Słupsku, cały występ pod ścianą zrobiłem. Próbowali mnie rozluźnić, bo to był mój pierwszy występ w Słupsku. Naprawdę spięty byłem. Pytali, czy dostałem sok w garderobie. Dostałem. A jaki był? Nie pamiętam. Na pewno gejfrutowy. A jak pan do nas dojechał? Pytają mnie w tym Słupsku. Od Gdańska jechałem. Najlepszy dojazd od Bytowa – przyznał wyraźni rozbawiony podróżnik.

Nie zabrakło także "żartów" skierowanych do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. – Nie chciałbym, żeby Donald Tusk przyjechał do Polski. Bo jakbym go spotkał, to musi ode mnie dostać w pysk, gdyż obraził moją mamusię, nazywając ja moherowym beretem – powiedział.