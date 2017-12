Wieloryb na plaży w Warszawie. Wcześniej pojawiał się w innych miastach

Galeria:

Wieloryb na światowych plażach. O co chodzi?

Podobnego wieloryba od kilku lat na plażach miast umieszcza grupa artystów belgijskich – Captain Boomer Collective. Happeningi mają zwracać uwagę na niszczenie ekosystemów i zanieczyszczenie wód. Monika Sękowska z „Przekroju” poinformowała, że kwartalnik jest inicjatorem i organizatorem tej akcji. Z kolei partnerem jest Zarząd Zieleni w Warszawie. – Ściągnęliśmy nad Wisłę wieloryba, to prawdziwie sztuczny wieloryb – mówi i tłumaczy, że jest on własnością kolektywu „Kapitan Bumer”.

Sztuczne zwierze przybyło do Polski w nocy z 7 na 8 grudnia, a „odpłynie” w niedzielę wieczorem. – Przyjechał specjalnym tirem, niestandardowych rozmiarów, zrobiliśmy to z troską – dodaje Sękowska. Jak mówi, akcja nawiązuje do nowego numeru „Przekroju”, na którym znajduje się właśnie wieloryb. Ponadto jest to metafora ingerencji człowieka w środowisko naturalne, a także spektakl-performens.

Nawet jeżeli któryś wieloryb przypadkowo zapuściłby się do Morza Bałtyckiego, w drodze do Warszawy nie mógłby pokonać tamy we Włocławku.