Mazurek zdradza, dlaczego Morawiecki nie wymienił ministrów

– Po powołaniu rządu premier Mateusz Morawiecki musi dogłębnie zapoznać się z dotychczasową pracą i funkcjonowaniem ministrów, ponieważ do tej pory nie odpowiadał za całą Radę Ministrów – podkreśla Beata Mazurek.

Rekonstrukcja rządu w 2018 r.?

Rzeczniczka PiS poinformowała również, że szef rządu „musi mieć czas, aby o pewnych kluczowych kwestiach, na które wpływ ma również prezydent, w tym o polityce zagranicznej i MON, porozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą”.

Ponadto Mazurek odniosła się do ewentualnej rekonstrukcji rządu. – Najprawdopodobniej w przyszłym roku premier Morawiecki zaproponuje rekonstrukcję. Póki co, nie ma żadnych terminów. Rząd jest powołany, a każdy z jego członków wie za co odpowiada – przekonuje.

Powołanie rządu Morawieckiego

W poniedziałek 11 grudnia, prezydent Andrzej Duda dokonał uroczystego powołania nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z przewidywaniami, dotychczasowa premier Beata Szydło została wicepremierem. Nie zmienił się natomiast skład Rady Ministrów. Nowego szefa nie będzie też miało ministerstwo rozwoju i finansów. Obowiązki ministra będzie pełnił, jak dotychczas, Mateusz Morawiecki.