Blisko 9 tys. sztuk podrabianych perfum pod Nadarzynem. Dwie osoby trafiły do aresztu

Funkcjonariusze podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku oraz wołomińscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją ustalili, że na jednej z prywatnych posesji pod Nadarzynem funkcjonuje magazyn podrobionych perfum. Mundurowi weszli do wcześniej wytypowanego budynku zaskakując na miejscu dwie osoby.

Na terenie kontrolowanej posesji policjanci i funkcjonariusze KAS zabezpieczyli prawie 9 tysięcy sztuk kosmetyków bezprawnie oznaczonych znakami towarowymi znanych, światowych firm z branży perfumeryjnej. Gdyby to były oryginalne produkty ich wartość rynkowa wynosiłaby co najmniej 1,3 mln złotych.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, perfumy ze zlikwidowanego magazynu mogły trafiać do nielegalnej sprzedaży różnymi kanałami. Dodatkowo podczas przeszukania posesji mundurowi zabezpieczyli gotówkę, sprzęt elektroniczny, a także ok. 7 gramów białego proszku, który teraz trafi do badań laboratoryjnych pod kątem obecności substancji narkotycznych.

Zatrzymani podczas akcji obywatele Białorusi trafili do policyjnej celi. Białorusini już usłyszeli zarzuty z ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące wprowadzania do obrotu towaru oznaczonego prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, za co może im grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Pruszkowie kobieta i mężczyzna zostali też objęci policyjnymi dozorami.