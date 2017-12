Wielki odcisk łapy w polskich górach. „Sprawa jest poważna”

Ratownik GOPR Maciej Moskwa sfotografował pod przełęczą Brona ślady wyjątkowo dużego zwierzęcia. GOPR podkreśliło na swoim profilu na Facebooku, że najprawdopodobniej są to ślady niedźwiedzia brunatnego. Ratownicy GOPR ucięli spekulacje, których autorzy twierdzili, że odcisk łapy należy do potwora yeti.

Sprawa jest jednak poważna, ponieważ o tej porze roku zwierzę powinno spać. – Najprawdopodobniej wybudziło go ciepło. Przez takie przebudzenie, gdy teraz chodzi i traci zbędnie energię, a jej nie uzupełni i nie zrównoważy, wcześniej zgłodnieje na przedwiośniu i będzie zmuszony do wcześniejszego wyjścia z gawry, by poszukać pożywienia, gdy go będzie jeszcze niewiele – tłumaczy pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego.