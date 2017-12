MON podpisało kontrakt wart blisko 2 mld zł. Marynarka Wojenna dostanie niszczyciele min i okręt ratowniczy

Jak poinformował wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki podczas konferencji prasowej, dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli min wraz z trzema pakietami wsparcia logistycznego oraz jednego okrętu ratowniczego, z opcją zamówienia drugiego, zakłada umowa warta niemal 2 miliardy złotych. Wartość kontraktu na budowę Ratownika to 755 mln zł, a na budowę dwóch okrętów Kormoran II – ponad 1 mld 100 mln zł.

– Odbudowujemy polską marynarkę, ona przez lata była zapomniana, przez lata tam były duże problemy; odbudowujemy też polski przemysł stoczniowy (...). To jest pokazanie, że my potrafimy przelać w czyn, to co mówiliśmy – przekonywał podczas konferencji prasowej Bartosz Kownacki. Wiceszef MON mówił ponadto, że dzięki podpisanej umowie wykonano po raz drugi z rzędu całość budżetu resortu obrony narodowej. – Takiej sytuacji w przeciągu ostatnich nastu lat nie było. Całość budżetu ministerstwo obrony narodowej zostaje wykonana – dodał.

W listopadzie banderę podniesiono na nowym okręcie do walki minowej ORP "Kormoran", który zastąpi służące od pół wieku tarłowce. Wybudowany został przez Konsorcjum, którego trzon tworzą gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. oraz gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Do jego głównych zadań należeć będą poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Matką chrzestną okrętu jest Maria Karweta. Pierwszym dowódcą okrętu zostanie kmdr ppor. Michał Dziugan.

Galeria:

99. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej i wcielenie do służby ORP "Kormoran"