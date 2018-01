Wpadka polityka Nowoczesnej. „Jest Pan pierwszy w tym roku”

Radio Koszalin poinformowało o wpadce posła Nowoczesnej Radosława Lubczyka. Szef partii w województwie zachodniopomorskim przesłał do rozgłośni kartkę świąteczną na sejmowej kartce z kwitnącą forsycją. „Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia!” – napisał poseł.

Kilka godzin później polityk Nowoczesnej postanowił zażartować ze swojej wpadki na Twitterze. „Polskiemu Radio Koszalin raz jeszcze życzę bogatego Mikołaja, smacznego jajka i mokrego dyngusa! Wszystkiego dobrego w Nowym Roku” – skomentował Radosław Lubczyk.