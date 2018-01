Bielan zapowiada głęboką rekonstrukcję rządu. „Dzielą nas już raczej godziny, aniżeli dni”

Od dłuższego czasu wiadomym było, że po wymianie premiera zbliża się drugi etap rekonstrukcji. Sam szef rządu zapowiedział, że nastąpi on po święcie Trzech Króli. Wśród możliwych terminów pojawiał się m.in. poniedziałek 8 stycznia. Pytany o tę datę wicemarszałek Senatu stwierdził na antenie TVN24, że nie jest upoważniony, by ogłaszać termin rekonstrukcji. – Mogę powiedzieć że do tej rekonstrukcji dzielą nas już raczej godziny aniżeli dni – wskazał Bielan.

Polityk zaznaczył, że rekonstrukcja będzie głęboka i obejmie m.in. resorty, którymi dotychczas kierował Mateusz Morawiecki, a więc ministerstwa finansów i rozwoju. – Będą też zmiany, które będą niespodzianką – dodał Bielan. W internetowej części rozmowy potwierdził, że zmiany zostaną zaprezentowane „dzisiaj”, a więc w poniedziałek. Zarazem wiceszef wyższej izby parlamentu podkreślił, że nie jest osobą, która może wypowiadać się w sprawach zmian personalnych. Te – według słów Bielana – przedstawić ma osobiście premier Mateusz Morawiecki.