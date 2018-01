Pozew prokuratury ws. umów dotyczących warszawskiej nieruchomości przy ulicy Smolnej 30

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o unieważnienie dwóch umów sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej położonej przy ulicy Smolnej 30 (dawna ulica Foksal 7/9).

Prawa do nieruchomości przy ulicy Smolnej 30 przysługiwały przedwojennej spółce „ROBUR, Związek Kopalń Górnośląskich dr Stanisław Wachowiak, spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach”. Nieruchomość ta została objęta dekretem warszawskim i w chwili jego wejścia w życie, tj. 21 listopada 1945 roku przeszła na własność Skarbu Państwa. Wskutek działań podjętych przez Macieja M. spadkobierczyni jednego z komandytariuszy złożyła wniosek o ustanowienie adwokata Andrzeja M. likwidatorem przedwojennej spółki. Ten pełniąc tą funkcję sprzedał w 2010 roku prawa i roszczenia do nieruchomości położonej przy ulicy Smolnej 30 Maksymilianowi M. za kwotę 200 tysięcy złotych. W rzeczywistości na konto likwidatora została przekazana jedynie kwota 31 tysięcy złotych, która nie została rozdysponowana zgodnie z interesem likwidowanej spółki. Maksymilian M. w 2014 roku sprzedał zakupione prawa i roszczenia swojemu ojcu Maciejowi M. Prokurator wniósł o unieważnienie umów sprzedaży Obecnie toczy się postępowanie dekretowe, w którym nabywca roszczeń domaga się przyznania mu prawa użytkowania wieczystego do gruntu zamiennego, albowiem przy ulicy Smolnej 30 położone jest dziś boisko szkolne. W postępowaniu tym powołany rzeczoznawca w 2014 roku sporządził operat szacunkowy. Wynika z niego, że wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości przy ulicy Smolnej 30 wynosiła około 31 milionów złotych. Prokurator uznał, że do zawarcia umów sprzedaży roszczeń do nieruchomości przy ulicy Smolnej 30 doszło wskutek naruszenia zasad współżycia społecznego, a to zasad uczciwego działania, lojalności i przyzwoitości w obrocie gospodarczym, z naruszeniem interesów podmiotów trzecich – spółki „Robur” oraz jej następców prawnych i wniósł o ich unieważnienie. Andrzej M, Maciej M. i Maksymilian M. to osoby mające status podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu dotyczącym tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.