Policja publikuje wizerunek sprawcy ataku na pracownika biura PiS

Policja poszukuje sprawcy ataku na pracownika biura PiS

Śledczy udostępnili rysopis sprawcy: wzrost 173-175 cm, wiek 47-50 lat, szczupła budowa ciała, twarz szczupła z wystającymi kośćmi policzkowymi, włosy ciemne z widoczną siwizną. Mężczyzna ubrany był w pomarańczową kurtkę puchową, pikowaną, granatowe spodnie dżinsowe, i brązową czapkę kaszkietówkę.

Osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości lub miejsca pobytu mężczyzny, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie - tel. 326246255 lub najbliższą jednostką Policji - tel. 997.

Atak na pracownika biura PiS

O tym, że w Chrzanowie 9 stycznia doszło do ataku na pracownika biura Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości informował „Super Express”. Do budynku wtargnął nieznany mężczyzna i uderzył ręką w twarz pracownika biura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas ataku sprawca miał wykrzykiwać słowa, które mogły nosić znamiona groźby.

To nie pierwszy atak w biurach Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, w grudniu doszło do próby podpalenia biura poselskiego Beaty Kempy w Sycowie w województwie dolnośląskim. Ktoś wrzucił wówczas do środka pojemnik z łatwopalną substancją.