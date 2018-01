Patryk Vega promuje pracę w policji. Zobacz nagranie

– Cześć tu Patryk Vega, kręcę filmy o policjantach, ty też możesz być jednym z nich, zostań policjantem Komendy Stołecznej Policji – powiedział reżyser filmu „Pitbull”, zachęcając do zasilenia szeregów warszawskich stróży prawa. „Ty też możesz zostać policjantem i rozpocząć służbę w stołecznym garnizonie policji, nabór trwa, złóż dokumenty, przejdź postępowanie kwalifikacyjne i załóż niebieski mundur” – czytamy w wiadomości opublikowanej przez stołeczną policję na Twitterze.

W materiale promocyjnym wystąpił nie tylko reżyser. Pojawiło się także dwoje aktorów znanych m.in. z filmu „Pitbull. Nowe porządki” oraz „Botoks”: Olga Bołądź oraz Piotr Stramowski. – Cześć, nazywam się Piotrek Stramowski, grałem policjanta „Majamiego” w ostatnim „Pitbullu”, chcesz zostać prawdziwym policjantem? Wstąp do Komendy Stołecznej Policji – powiedział aktor. – Tu Olga Bołądź, w moim najnowszym filmie gram policjantkę, też chcesz zostać policjantem? Zostań funkcjonariuszem KSP – zachęca aktorka, która pojawi się w nadchodzącym filmie Vegi „Kobiety Mafii”.

Filmy zachęcające do zasilenia szeregów policji są elementem akcji „Ty też możesz”. Funkcjonariusze od kilku miesięcy przeprowadzają spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, na których przedstawiają zalety służby mundurowej. Wydział Komunikacji Społecznej KSP we współpracy z Sekcją Doboru Wydziału Kadr przygotował również specjalny folder, który zachęca do zostania stróżem prawa. Zawiera on najważniejsze informacje dotyczące zasad i wymogów, jakie musi spełniać kandydat do pracy w policji oraz porady ekspertów.