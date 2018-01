GIF wycofuje z obrotu znany lek na suchą skórę

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy preparatów o numerze serii: 634231 z datą ważności do września 2018 roku, 703451 z datą ważności do stycznia 2019 roku oraz emulsji na skórę Ivoxel (Mometasoni furoas), 1 mg/g, 30 g o numerze serii: 634192 z datą ważności do sierpnia 2018 roku. Produkty, o których mowa zostały wyprodukowane przez Almirall Hermal GmbH.

W uzasadnieniu GIF argumentuje, że „decyzja została podjęta w związku z otrzymanym wynikiem poza specyfikacją w trakcie badań stabilności w zakresie parametru: jednolitość jednostek dawkowanych”. Podkreślono również, że strona po otrzymaniu decyzji, zobowiązana jest do natychmiastowego podjęcia działań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.

Ivoxel to maść do stosowana przez dzieci i dorosłych, w celu złagodzenia objawów wywoływanych przez niektóre zapalne choroby skóry, takie jak łuszczyca oraz atopowe zapalenie skóry.

Poniżej link do całego komunikatu GIF z decyzją o wycofaniu leku z obrotu.