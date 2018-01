Ziobro interweniuje w sprawie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

O decyzji prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w tej sprawie, Prokuratura poinformowała za pośrednictwem Twittera.

Wcześniej przedstawiciele partii Nowoczesna przekazali na briefingu prasowym, że składa wnioski o delegalizację organizacji Duma i Nowoczesność. Ugrupowanie wniosło także o uznanie za nielegalne ONR, Młodzieży Wszechpolskiej oraz Marszu Niepodległości.

Dziennikarze dotarli do polskich neonazistów

20 stycznia wyemitowano reportaż dziennikarzy „Superwizjera” TVN, którzy zdołali przedostać się z ukrytymi kamerami do środowiska polskich neonazistów. Pokazali szokujące nagrania z ukrytych kamer. Byli m.in. na 128. urodzinach Adolfa Hitlera oraz na festiwalu, gdzie wznoszono okrzyki „Sieg Heil”. W programie ujawniono kulisy działania stowarzyszenia Duma i Solidarność, które reprezentuje m.in. Jacek Lanuszny. To on w listopadzie 2017 r. prowadził demonstrację w Katowicach, podczas której działacze Ruchu Narodowego wieszali na szubienicach portrety polskich parlamentarzystów.

