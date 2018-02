Klienci mogą fotografować i skanować produkty. UOKiK wydał oświadczenie

Część klientów chcąc porównać ceny w różnych sklepach robi zdjęcia produktów. Inni korzystają z aplikacji umożliwiających sprawdzenie składu towaru po zeskanowaniu go telefonem. Zdarza się jednak, że czasami ochrona zabrania klientom sklepów na fotografowanie i skanowanie produktów.

Sklepy nie mogą zakazać fotografowania

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że jest to działanie bezprawne. Prezes UOKiK, Marek Niechciał powiedział, że sklepy nie mogą zabraniać fotografowania i skanowania produktów. – Jednym z podstawowych praw konsumenta jest możliwość swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej odpowiada pod względem ceny czy właściwości produktu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może zrobić na różne sposoby, także poprzez aplikacje czy zdjęcia – powiedział Niechciał.

Duże sklepy pod lupą

Jak czytamy na stronie instytucji, UOKiK wystąpił do takich przedsiębiorstw jak Auchan, Tesco, Carrefour, Biedronka, Żabka, Castorama czy Rossmann z ostrzeżeniem, że zakaz skanowania i fotografowania produktów utrudnia klientom porównywanie cen. „Może to stanowić nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. A za to może grozić kara pieniężna do 10 proc. obrotu osiągniętego przez firmę w poprzednim roku”- napisano na stronie Urzędu.

Prośba o wyjaśnienia

UOKiK zastrzega, że na razie poproszono przedsiębiorców o wyjaśnienia. Urząd chce się dowiedzieć, czy w ich sklepach zdarzają się wspomniane praktyki oraz „czy istnieją wewnętrzne regulaminy dotyczące fotografowania lub skanowania i czy w związku z zastrzeżeniami prezesa urzędu firmy zamierzają zmienić swoją politykę w tej kwestii”.

