Ruszyła kampania #RespectUs. To odpowiedź na przypisywanie Polakom odpowiedzialności za Holokaust

Na filmie widzimy pokrwawionego, skatowanego mężczyznę, który w trzęsących się z bólu dłoniach trzyma papierosa. Konwencja wideo może nawiązywać do scen z brutalnych przesłuchań dokonywanych przez władze niemieckie i radzieckie podczas II wojny światowej oraz męczeństwa Polaków. Bohater filmu wyrecytował tekst utworu „Przepraszam”, śpiewanego także przez punkowy zespół muzyczny Lumpex'75.

– Wstydu rumieniec zalewa mi twarz, łza polska powiekę mi zrasza – zaczyna swój monolog mężczyzna. – Przepraszam Was bardzo o wszystkie narody, serdecznie Was tutaj przepraszam. Przepraszam Was Niemcy przezacni Germanie za Grunwald, Drzymałę i Wrześnię. Przepraszam gorąco, postawię Wam chlanie, za wuja Adolfa i resztę – zwraca się do widzów bohater filmu. – Przepraszam Cię także narodzie radziecki za Sybir, wywózki Stalina, przepraszam Was słowem serdecznym za testament Dubynina, za carską cenzurę, czerwoną cenzurkę, Łysenkę, piosenkę i ciszę, za koniak gruziński z kiszonym ogórkiem, przepraszam Was towarzysze – kontynuował. – Przepraszam Was Szwedzi, zamorscy sąsiedzi za potop i mój kraj dziki, przepraszam Was Czesi żem się nie powiesił, przepraszam Was Eskimosi – wyliczał dalej pokrwawiony mężczyzna.

– Przepraszam Cię także bolszewio-komuno, za UB, Bormanna, Humera – słyszymy dalej. – Gdy władze ostatnie granice usuną i dobra swe będziesz zabierać, odbierz kamienice, uliczki z księżycem – powiedział bohater wideo. – Jak już sobie weźmiesz w całości ulice, zostawcie dziury w nawierzchni – dodał. – Przepraszam Cię także narodzie wybrany, przepraszam Chińczyka, Araba, i tylko mnie jedno przenika do głębi, że mnie k***a nikt nie przeprasza – zakończył monolog mężczyzna.

„Najbardziej szokujące wydarzenie w historii”

„Międzynarodowa kampania przypisywania Polakom współodpowiedzialności za Holocaust to jedno z najbardziej szokujących i skandalicznych wydarzeń najnowszej historii Polski” – informują twórcy. „Za pomoc Żydom w Polsce Niemcy karali śmiercią. Mimo to nasi rodacy nie dali się zastraszyć i podczas II Wojny Światowej uratowali ponad 100 000 Żydów. Spośród wszystkich narodów Instytut Yad Vashem przyznał Polakom najwięcej odznaczeń Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Dziś gdy na oczach cywilizowanych społeczeństw zakłamywana jest historia – niewielu ujmuje się za nami” – napisano na stronie internetowej kampanii.

Przesłanie do innych krajów

Na witrynie internetowej „Respect us” znajduje się również apel twórców: „Do rówieśników z innych krajów świata””.Piszemy do Ciebie, drogi przyjacielu, z kraju Chopina, Kopernika i Zamenhofa. Zdania te czytasz w mowie ojczystej Jana Karskiego, Witolda Pileckiego i Marii Curie-Skłodowskiej. Ale nie tylko ich. Polakami byli również Jan III Sobieski, który wraz z naszymi wojskami uratował Europę przed ekspansją Turcji, Henryk Arctowski – tak, ten od Antarktydy, Kazimierz Funk – medyk, odkrywca witaminy B1„ – czytamy.

„Piszemy z kraju państwa Ulmów, którzy ratując swoich żydowskich sąsiadów przed nazistowskimi najeźdźcami, zostali zamordowani wraz z sześciorgiem swoich malutkich dzieci. W końcu piszemy z kraju, w którym podczas niemieckiej okupacji pomiędzy 1939 a 1945 rokiem za ratowanie Żydów obywatele karani byli śmiercią. Piszemy, ponieważ jest nam po prostu cholernie przykro. Jesteśmy zaskoczeni, że po ponad 70 latach świat zachorował na nagłą amnezję. Nie chcemy Cię jednak do niczego przekonywać. Prosimy tylko, abyś myślał samodzielnie, nie ulegał manipulacjom, konfrontował kłamstwo z prawdą i w tej prawdzie żył” – informują autorzy kampanii „Respect us”.