Pracownicy Macierewicza wydali prawie 15 mln zł. Płacili służbowymi kartami

„I can’t get no satisfaction”. Posłanka Nowoczesnej o Lubnauer jako przewodniczącej

„I can’t get no satisfaction” – takimi słowami, cytując tekst kultowej piosenki The Rolling Stones, Joanna Scheuring-Wielgus skomentowała dotychczasowe dokonania Katarzyny Lubnauer na stanowisku szefowej Nowoczesnej. W rozmowie na...