Kierowca miał 3,5 promila. Dokupił więcej alkoholu i chciał jechać dalej

W zderzeniu samochodu osobowego z ważącym niemal 30 ton i rozpędzonym TIR-em nie mamy żadnych szans. Niestety nie pamiętał o tym 36-letni kierowca z Ukrainy, który w środę 7 marca próbował wjechać kierowanym przez siebie zestawem na stację paliw w Starym Kurowie w woj. lubuskim. Mężczyzna wjeżdżając na stację nie zignorował zakaz wjazdu i najechał na krawężnik uszkadzając koło.

Kierowca miał 3,5 promila

Kiedy kierowca wszedł do sklepu mieszczącego się na stacji poprosił obsługę o alkohol. Czujni pracownicy szybko zorientowali się, że klient, kierowca ciężarówki jest nietrzeźwy. 36-latek postanowił wrócić do ciężarówki i kontynuować jazdę. Pracownicy stacji uniemożliwili mu dalszą jazdę, odebrali kluczyki i zaalarmowali policję. Zdziwienie mundurowych było duże, kiedy po sprawdzeniu stanu trzeźwości obywatela Ukrainy okazało się, że ma on w organizmie niemal 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Usłyszy zarzuty związane ze swoim skrajnie niebezpiecznym zachowaniem na drodze.