We wtorek początek astronomicznej wiosny

Co ciekawe, punkt Barana wcale nie znajduje się aktualnie w gwiazdozbiorze Barana. Leży w konstelacji Ryb. W gwiazdozbiorze Barana znajdował się ponad 2 tysiące lat temu, stąd jego nazwa. Jednak na skutek precesji osi obrotu Ziemi punkt ten się przesuwa. Za niecałe 600 lat punkt Barana znajdzie się na obszarze gwiazdozbioru Wodnika.

Punkt Barana, a także jesienny punkt Wagi, to dwa miejsca, w których Słońce przechodzi przez punkt przecięcia ekliptyki (koło na sferze niebieskiej, po którym pozornie porusza się Słońce, płaszczyzna ekliptyki odpowiada płaszczyźnie orbity Ziemi) z równikiem niebieskim (jego płaszczyzna pokrywa się z kolei z płaszczyzną równika ziemskiego). Są to punkty równonocy, odpowiednio wiosennej i jesiennej. Astronomiczna wiosna potrwa do momentu przesilenia letniego, które będzie miało miejsce 21 czerwca.

Koniunkcja planet

Obecnie najjaśniejszym obiektem astronomicznym na niebie (po Księżycu i Słońcu) jest planeta Wenus. Na początku kwietnia będzie zachodzić około godziny 21 i będzie widoczna na wieczornym niebie przez całą wiosnę. W marcu Wenus może pomóc w dostrzeżeniu Merkurego, gdyż oba ciała będą widoczne blisko siebie (Merkury na prawo od Wenus). Koniunkcja obu planet w odległości 4 stopni nastąpi w pierwszy dzień astronomicznej wiosny - 20 marca.

Wenus może także pomóc w odszukaniu Urana. Do tego zadania będzie już jednak potrzebna lornetka albo teleskop (gołym okiem nie ma szans dojrzeć Urana). W nocy z 28 na 29 marca nastąpi koniunkcja Wenus i Urana. Obie planety będzie wtedy dzielił dystans zaledwie 0,3 stopnia. Później Uran przestanie być widoczny na kilka tygodni i w drugiej połowie wiosny będzie go można zacząć szukać na porannym niebie.

Druga ze słabych planet – Neptun – również będzie wiosną widoczna w drugiej połowie nocy. Początkowo będzie wschodzić krótko przed wschodem Słońca, ale na przełomie maja i czerwca będzie - już około godziny pierwszej w nocy.

Z jasnych planet bardzo dobrze widoczny wiosną będzie Jowisz. Na początku wiosny wschodzi dopiero około godziny 23, ale już na początku maja jego wschód zbiegnie się z zachodem Słońca. Z kolei Mars powoli szykuje się do swojej letniej tzw. wielkiej opozycji, czyli okresu bardzo dobrej widoczności. Na początku wiosny będzie wschodził około godziny 3 rano, a na koniec tej pory roku już nieco po godz. 22.