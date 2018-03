Władze Radomska odwołały uroczystości z Żydami. Prezydent miasta wydał oświadczenie

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc odwołał udział w uroczystościach po tym, jak zapoznał się z treścią przemówienia burmistrza izraelskiego miasta i uznał, że wydźwięk jednego z fragmentów jest niezgodny z prawdą historyczną. O incydencie, do którego doszło w Radomsku przy okazji wizyty delegacji z Izraela pisze portal radomsko24.pl. Chodzi o przemówienie, które chciał wygłosić burmistrz miasta Kirjat Bialik Eli Dokorsky. Miał w nim mówić o zbrodniach na Żydach, jakich w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu mieli dokonywać polscy obywatele. Według portalu, prezydent Radomska postanowił z tego powodu nie uczestniczyć w uroczystościach z udziałem delegacji izraelskiej i złożył kwiaty pod pomnikiem dwie godziny wcześniej. Władze Radomska zauważyły w tekście przemówienia odwołania do „polskiego współudziału w Holokauście” i prosiły o ich usunięcie.

Oświadczenie prezydenta Radomska

Kiedy sprawa nabrała rozgłosu, prezydent Radomska wydał obszerne oświadczenie. Jego treść opublikowano na oficjalnej stronie miasta. „Ubolewamy nad zarzutami stawianymi bezpodstawnie władzom Radomska o cenzurowanie wystąpienia naszego gościa, burmistrza Kirjat Bialik, podczas uroczystości w naszym mieście 19 marca 2018 r. upamiętniających rocznicę Holokaustu radomszczańskich Żydów przez nazistowskich Niemców” – czytamy.

Jarosław Ferenc poinformował, że kilka dni przed uroczystościami, władze miasta dostały od strony izraelskiej przemówienie do przetłumaczenia na język polski, które podczas uroczystości w poniedziałek 19 stycznia miał wygłosić Eli Dokorsky.

„W tekście znalazły się opisy dotyczące tragicznych losów Żydów podczas II wojny światowej. Z przedstawionych przykładów wynika, że sprawcami morderstw i okrucieństw wobec Żydów byli Polacy, którzy we współpracy z nazistami bez określonej narodowości wymordowali m.in. 200 tysięcy Żydów. Przytoczone opowieści mają charakter osobisty, dlatego też trudno traktować je jako źródło wiedzy historycznej. Mogłyby być z pewnością przedmiotem debaty historyków bądź rozważań akademickich dotyczących czasami trudnych relacji polsko-żydowskich. Podobnie jak przytoczone cyfry dotyczące liczby ofiar, które nie są odzwierciedleniem ustaleń większości z historyków zajmujących się okresem II wojny światowej. Przedstawione teorie są mocno kwestionowane przez wielu historyków od strony metodologicznej i źródłoznawczej jako nieznajdujące oparcia w dotychczas prowadzonych badaniach” – podkreślił Ferenc.

Jarosław Ferenc: Władze miasta nie uciekają od drażliwych kwestii

Prezydent Radomska oświadczył, że po konsultacjach w MSZ uznano, że nie można ingerować w treść przemówienia burmistrza Kirjat Bialik, który „reprezentuje administrację Państwa Izrael, i z którym łączą Polskę liczne więzi i strategiczne partnerstwo” . Ferenc zapewnił, że władze miasta „nie uciekają od drażliwych kwestii i sporów historycznych, jednak nie powinny być one rozstrzygane podczas oficjalnych uroczystości, ale w trakcie rzeczowych dyskusji i konferencji naukowych” . „Zwróciliśmy się z nieformalną prośbą do strony izraelskiej, by spotkanie pod Macewą - w którym w większości uczestniczyłaby młodzież z Radomska i Kirjat Bialik – miało charakter bardziej koncyliacyjny, pozwalający lepiej się poznać, rozwinąć życzliwe i przyjazne relacje oraz odrzucić stereotypy. Nasi partnerzy z Kirjat Bialik, niestety, pozostali przy swoim stanowisku” – dodał.

