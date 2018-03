MSZ odcina się od wypowiedzi Kornela Morawieckiego dot. roli Żydów w Holokauście

Bartosz Cichocki podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce odnosić się do historii "w sposób naukowy". – Zapewniający wszystkim uczestnikom swobodę badań i swobodę wypowiedzi na gruncie poszanowania wzajemnej wrażliwości – podkreślił.

W wywiadzie, który ukazał się na łamach "Kultury Liberalnej" we wtorek Kornel Morawiecki sporo mówił na temat wrzawy wokół ustawy o IPN oraz postawy Polski w czasie II wojny światowej. -Żydzi polscy przez kilkaset byli tutaj z Polakami. Mieli swoją gwarantowaną wolność, swobodę własnych wierzeń, własne kupiectwo, silny udział w życiu gospodarczym. Mieli nawet swój osobny język – jidysz, którego teraz nie ma. Niemcy zniszczyli naród Żydów polskich, ogromny naród. Żydostwa jako takiego poza polskim żydostwem nie było – ocenił Kornel Morawiecki.

– To jest tak, że Żydzi nie przyznają, że Niemcy mordowali Żydów za pomocą Żydów, Polaków, Ukraińców. To nie znaczy, że mordowali Żydzi czy Polacy. Mordowali Niemcy, posługując się Polakami czy Żydami – tłumaczył marszałek senior. – Panowie wiedzą, kto przepędzał Żydów do warszawskiego getta? Panowie myślą, że Niemcy ich zaganiali do getta? Nie. Żydzi sami poszli, bo im powiedzieli, że tam będzie enklawa, że nie będą mieli z tymi wstrętnymi Polakami do czynienia. A to, że ich potem zagłodzili na śmierć i wywieźli do Treblinki… To tak było! – powiedział ojciec premiera.

