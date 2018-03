Producent wycofuje partię fotelików samochodowych. Możliwa wada

Foteliki DUALFIX, w których może wystąpić problem były sprzedawane między 3 Listopada 2017, a 22 Marca 2018. Tego elementu fotelika nie używano w żadnym innym produkcie lub foteliku Britax Römer.

„Britax Römer jednoznacznie zidentyfikował źródło problemu. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat wypadków związanych z potencjalnie wadliwym elementem. Możliwe uszkodzenie elementu to kwestia bezpieczeństwa, ale tylko ułamek sprzedanych fotelików posiadał ten element” – czytamy.

Podano też, że Britax Römer rozpoczął przyjmowanie zwrotów ponieważ wyniki testów bezpieczeństwa i standardów produkcji (COP) nie spełniły wewnętrznych norm. „Bezpieczeństwo dzieci i jakość naszych produktów to najwyższy priorytet w Britax Römer. Przeprowadzamy testy COP z dużo większą częstotliwością niż wymaga to prawo, by móc reagować szybkie, kiedy powstanie taka potrzeba” – podkreślono.