Dolny Śląsk. Ponad 500 tys. plików z pornografią dziecięcą. Zatrzymany 59-latek

Prognoza pogody na środę. Termometry wskażą nawet 21 stopni!

W środę na Pomorzu i zachodzie pojawią się słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr,...