Poseł twierdził, że pomnik smoleński jest plagiatem ich okładki. Zespół zabrał głos

Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku

Na rzekome podobieństwo uwagę zwrócił w poniedziałek poseł PO Krzysztof Brejza. „Pomnik smoleński, który jutro otwierać będą najważniejsze osoby w państwie, to plagiat okładki albumu z 2012 r. hardrockowego zespołu z Niemiec. Wstyd i smutek” – napisał w mediach społecznościowych poseł PO Krzysztof Brejza. Chodzi dokładnie o album niemieckiego zespołu Beyond the Bridge – „The Old Man and the Spirit”. Jego spostrzeżenie wywołało spore poruszenie zarówno na Twitterze (400 podań dalej i tysiąc polubień w 7 godzin), jak i na Facebooku (4 tys. udostępnień i ponad 300 komentarzy w siedem godzin).

Głos w tej sprawie jeszcze tego samego dnia zabrali sami zainteresowani. Członkowie Beyond The Bridge w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku przypomnieli fanom, że 10 kwietnia przypada rocznica tragicznej katastrofy Tu-154 pod Smoleńskiem. „10 kwietnia 2018 roku w Warszawie odsłonięty zostanie kontrowersyjny pomnik. Bardzo przypomina nam projekt naszej okładki do albumu”The Old Man and the Spirit„ z 2012 roku. Zespół Beyond the Bridge wyjaśnia, że nie prezentuje żadnych politycznych ani religijnych intencji. Znaczenie naszej płyty powinno być odczytywane wyłącznie w kontekście muzycznym, podobnie projekt jej okładki. Prosimy, cieszcie się naszą muzyką i powstrzymajcie się od oskarżeń o plagiat lub gróźb” – brzmi oświadczenie zespołu.