Rocznica powstania w getcie warszawskim. Będą niezależne obchody, bez rządu i prezydenta

Jak informuje wyborcza.pl, w czwartek 19 kwietnia, czyli w dniu 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, odbędą się oficjalne obchody. Ich najważniejszym punktem będzie uroczystość organizowana przez Kancelarię Prezydenta przy pomniku Bohaterów Getta na Muranowie. Wokół tego miejsca powstaną sektory, do których wejdą tylko osoby z zaproszeniami. Ponadto osoby biorące udział w uroczystości będą musiały przejść przez kontrolne bramki.

„Zawłaszczona przestrzeń”

W rozmowie z portalem wyborcza.pl, Paula Sawicka ze Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” podkreśla, że sposób, w jaki Kancelaria Prezydenta organizuje uroczystości, skłonił ją oraz osoby z różnych środowisk, do stworzenia alternatywnych, niezależnych obchodów. – Do tej pory było tak, że staliśmy za tymi barierkami i czekaliśmy, aż oficjalna ceremonia się skończy, a potem wchodziliśmy. Służby znikały, ludzie odsuwali barierki i podchodzili do pomnika. W tym roku przestrzeń została do tego stopnia zawłaszczona, że ogrodzenie i bramki mają stać do wieczora, bo będzie koncert – powiedziała Sawicka.

Niezależne obchody

Na Facebooku powstało wydarzenie „Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim”, promujące obchody organizowane przez różne środowiska. „Zbierzemy się, bo pamiętamy. Pamiętamy to, co się tu zdarzyło. Pamiętamy o tych, którzy walczyli. Pamiętamy o tych, którzy zginęli. Pamiętamy tych, którzy pamięć o tym podtrzymywali: Marek Edelman, Jacek Kuroń, Lechosław Goździk, Mirosław Sawicki, Noemi Korsan, Zofia Kuratowska, Anka Kowalska, Chawka Raban, Julia Hartwig i wielu innych” – napisano na stronie wydarzenia.

„Nie chcemy brać udziału w obchodach prezydenckich, zawłaszczonych przez polityków, którzy w tym roku chronią się barierkami i kontrolą tożsamości, w obchodach przeżartych pustą, narodową celebrą, z przedstawicielami rządu, którego premier potrafi drugą ręką zapalić znicz hitlerowskim kolaborantom z N.S.Z. Wierzymy, że pamięć powinna być dobrem wspólnym, nie narzędziem władzy” - czytamy w oświadczeniu organizatorów.

Organizatorami niezależnych obchodów są organizacje takie jak Antyfaszystowska Warszawa, Kampania Historia Czerwona i Czarno-Czerwona oraz Otwarta Rzeczpospolita.

