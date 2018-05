Córka Janusza Korwina-Mikke została prawomocnie skazana

PSL apeluje do Kuchcińskiego. Chcą zapłacić za obiady protestujących

Jakub Stefaniak zaapelował dzisiaj do marszałka Sejmu, by ten podał kwotę potrzebną do wyżywienia protestujących opiekunów niepełnosprawnych. Z kolei Piotr Zgorzelski zadeklarował chęć pokrycia kosztów zakupu obiadów.