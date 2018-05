Jeden z najbardziej zuchwałych porywaczy w Polsce. Metody jego działania przypominają film akcji

Bogusławowi K. przypisuje się porwanie co najmniej trzech osób, w tym 10-letniego chłopca. Do uprowadzeń wykorzystywane były drewniane skrzynie. Mężczyzna przetrzymywał w nich swoje ofiary. Skrzynie ukrywał w zalesionych, trudno dostępnych częściach Krakowa. Tak było też w przypadku porwania 10-latka. – Za każdym razem, jak porywacz szedł do skrzyni, chłopak myślał, że porywacz go zabije. Trudno sobie wyobrazić, co czuło to dziecko – mówi pracujący przy sprawie oficer policji.

Po uwolnieniu 10-latka, śledczy przez prawie rok namierzali jego oprawcę. Mężczyzna świetnie przygotował uprowadzenie. Długo pozostawał krok przed policją. W końcu udało się go zatrzymać na jednym z krakowskich osiedli. – Stworzył przynajmniej kilka osobowości. Raz to był pseudokibic, innym razem inteligent, filozof, lingwista. Przyjmował którąś z tych tożsamości w zależności od sytuacji. Zostawiał mylące ślady. Miał przygotowane wcześniej role. W zależności od sytuacji mówił i zachowywał się w inny sposób – ujawnia policjant.

Porywacz zmieniał miejsca zamieszkania. Sąsiedzi zapamiętali go, jako cichego i milczącego, unikającego ludzi mężczyznę. – Zawsze miał spuszczoną głowę, burczał coś pod nosem. Udawał, że nikogo nie zna. Przesiadywał całymi dniami w piwnicy – wspomina jedna z sąsiadek. Bogusław K. mieszkał m.in. u matki swojej partnerki. – Chodził w zwykłej czapce i kurteczce. Okupy brał ogromne, a wyglądał jak żebrak. Tak się kamuflował, że nikt go o nic nie posądzał. Mieszkał u mnie, za ścianą. Nic nie miał. Córka brała z MOPS-u obiady, to on je jadł. Nie wydawał pieniędzy, ani złotówki nie dołożył się do czynszu – wspomina kobieta.

Wszystkie uprowadzenia były skrupulatnie przygotowane

Bogusław K. wykorzystywał specjalne systemy łączności z telefonów komórkowych. Do każdego z porwań kupował samochód. Wykorzystywał go raz, tylko do przewiezienia ofiary. – W jego domu znaleźliśmy bardzo dużo telefonów komórkowych, posiadających pakiety dodatkowych baterii. To były telefony starego typu, prawdopodobnie służyły mu nie tylko do komunikacji, ale też, jako urządzenia do nasłuchu – mówi policjant z CBŚP.

Po uprowadzeniu, porywacz komunikował się z rodzinami ofiar w bardzo wyszukany sposób. – Książki, które wcześniej podrzucał rodzinom ofiar wyglądały zwyczajnie. Ale wewnątrz, na wybranych stronach znajdowały się wskazówki, gdzie i kiedy rodzina musi przekazać okup. Na książkach i telefonach, odnaleźliśmy jego DNA, więc nie ma wątpliwości, że to przedmioty, które należały do niego – opowiada śledczy. W samochodach, których używał do przewożenia ofiar montował ładunki wybuchowe. Ich eksplozja, w razie niepowodzenia akcji miała zatrzeć wszelkie ślady. Nietypowe były także skrytki, w których chował pieniądze z okupów. Śledczy w jednym z jego mieszkań odnaleźli ponad 100 tys. złotych ukrytych w stolnicy.

„Karę odsiedziałem, zmieniłem swoje życie”

Reporter „Uwagi” dotarł do brata Bogusława K. Mężczyzna był skazany na wieloletnie więzienie za porwanie syna krakowskiego biznesmena. Za jego uwolnienie wzięto wówczas milion dolarów. – Karę odsiedziałem, zmieniłem swoje życie. Wyszedłem pięć lat temu i teraz zajmuję się zupełnie czymś innym. Z moim bratem jestem skłócony. Uważam, że dobrze, że go zamknęli, bo dalej, by porywał dzieci – stwierdza brat Bogusława K.