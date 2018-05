Zakradł się do obory i zgwałcił 11 krów. 43-latek zatrzymany

– Bramka na podwórko była otwarta, drzwi do stajni też. Jak poszedłem do krów to o mało nie dostałem zawału. Od razu zauważyłem jak te zwierzęta są zmęczone, jak zużyte. Takie wymięte. Jak podnosiłem im ogony ogarniało mnie przerażenie. Rany były okropne – mówi właściciel zwierząt w rozmowie z "Super Expressem". Rolnik natychmiast wezwał na miejsce weterynarza oraz policję.

– Funkcjonariusze ustalili, że w nocy z 14/15 maja br nieznany sprawca wszedł do budynku obory i okaleczył 5 krów. W trakcie oględzin ustalono, że zwierzęta odniosły obrażenia w okolicy narządów płciowych. Krowy zostały zbadane przez lekarza weterynarii i udzielono im pomocy weterynaryjnej. W toku podjętych dalszych czynności zmierzających do ustalenia sprawcy zatrzymano 43-letniego mieszkańca powiatu przeworskiego – mówi Renata Jaremko, rzecznik przeworskich policjantów.

43-latek przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Janusz P. usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Objęto go dozorem policyjnym i zastosowano zakaz opuszczania kraju.