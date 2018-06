Ostre słowa Marka Suskiego na antenie TVP. „Niemcy kiedyś uczyli demokracji komorami gazowymi”

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat stanu praworządności w Polsce. Wiceszef KE FransTimmermans zaapelował do polskiego rządu o kolejne zmiany dotyczące sądownictwa podkreślając, ze dotychczasowe korekty są niewystarczające.

– Myśmy dokonali wielu zmian w ustawach. To, co budziło kontrowersje, zostało zmienione. W Brukseli przedstawiliśmy białą księgę. Mówi się o naruszeniu konstytucji i demokracji. Ale nie mówi się na czym ma polegać to naruszenie – tłumaczył Marek Suski. Według polityka PiS krytyka ze strony Niemiec jest niestosowna. – Nie wiem czy Niemcy mają moralne prawo nas pouczać. Kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi – stwierdził.