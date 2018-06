Zapadła decyzja kierownictwa politycznego PiS o ustawie 2.0 Jarosława Gowina

– Projekt ustawy uległ znacznym zmianom i jest w związku z tym możliwy do zaakceptowania – poinformował Terlecki. – Jak będzie ustawa działać, to zobaczymy, okaże się w praniu – dodał. Pytany o to, czy klub PiS dostrzega potrzebę zgłoszenia kolejnych poprawek do projektu odpowiedział, że na razie kwestia poprawek jest zamknięta. – Pewne uwagi jeszcze się pojawiają, ale zobaczymy, czy będzie potrzeba, żeby je wprowadzić – stwierdził.

Szef klubu PiS dodał, że posłowie tego ugrupowania poprą projekt zmian w ustawie. - Jest decyzja, która zapadła, że poprzemy ten projekt - poinformował.

4 czerwca sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tzw. Ustawy 2.0, oraz projekt ustawy wprowadzający tę ustawę w życie. Komisja przyjęła również łącznie 160 poprawek, głównie rządowych. Komisja zarekomendowała wówczas ponad 50 poprawek rządowych do Ustawy 2.0 oraz 56 do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jedna z rekomendowanych przez komisję poprawek dotyczy wymagań niezbędnych do tego, by uzyskać tytuł profesora. Zgodnie z zapisem nie będzie do tego niezbędne doświadczenie w kierowaniu grantami oraz aktywność we współpracy międzynarodowej.

Komisja przychyliła się także do poprawki, która – w interpretacji MNiSW - pozwoli na większe niż dotychczas zakładano wsparcie dla czasopism naukowych, które jeszcze nie znalazły się w międzynarodowych bazach. Początkowo zakładano, że czasopism takich będzie 250. Teraz MNiSW chce, by było ich aż 500.

Wiceminister Müller zapowiedział w czasie obrad komisji, że w czasie sprawozdania komisji na posiedzeniu plenarnym Sejmu planowane jest usunięcie zapisu przewidującego szybką ścieżkę habilitacji. Taką poprawkę zaproponował prezydent Andrzej Duda.